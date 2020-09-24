屯門凱德花園跌穿400萬　樓價見今年新低

中原劉子揚表示，最近市況回暖，二手交投反彈，部分投資者趁勢沽貨或換貨。屯門凱德花園3座低層C室，實用面積325方呎，屬2房間隔，原業主於2016年4月以238萬元買入作收租，最近打算換貨，遂趁反彈市放盤，叫價420萬元，售價一減再減，最終累減40萬元或約10%，以380萬元沽出，呎價11,692元，做價低於400萬元，創屋苑今年新低。新買家為上車客，見單位減價後價錢十分吸引，立即承接。原業主持貨4年，未計期內租金收入，現轉手帳面獲利142萬元或60%。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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