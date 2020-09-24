惠譽料10月美再揮制裁大棒 中行影響或最大

國際評級機構惠譽發表研究報告指出，美國國務卿蓬佩奧將於10月12日向美國國會提交報告，屆時一份被指損害香港自治的外國金融機構(FFI)制裁名單將會出爐，並會成為衝擊市場的負面催化劑。

該行預計新一份制裁名單上的企業，或受到嚴厲的二級制裁措施，包括不能再通過美國金融機構進行美元結算，但美國總統有權保留對這些制裁企業執行二級制裁措施的權力。

惠譽相信，任何針對中資銀行的制裁行動，將顯示美國與中國當局皆無意圖以其他更積極的言論或措施，以達到維持雙邊貿易及海外投資聯繫。

目前尚未有迹象中國會拒美國銀行集團於門外，但惠譽相信，美資金融機構在提供與中、港相關的代理銀行服務或處理美元結算或融資上將承受壓力。

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