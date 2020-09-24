美國聯儲局官員相繼警告經濟復甦風險　籲推財政刺激措施

新冠肺炎衝擊全球經濟，美國民主黨及共和黨就新刺激法案談判陷入僵局之際，5位聯儲局官員分別發聲，警告經濟復甦風險，並呼籲推出財政刺激措施。

聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時呼籲提供財政支持，稱更多刺激措施對經濟復甦可能是必要的。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)對預期中的紓困措施可能不會到來表示憂慮。

至於波士頓聯儲銀行行長羅森格倫(Eric Rosengren)則暗示，如果出現新一波疫情，必須迅速採取行動，很可能等不到明年。他又認為，復甦路上最困難的部分還沒到來，對於未來15個月內將有多少美國人能重返工作崗位，他的立場較為悲觀。

羅森格倫對商業房地產受到的「干擾」迹象特別關注，並指該行業在疫情爆發前就不乏危險行為，如今疫情對酒店及購物中心等行業的影響，令商業房地產遭遇衝擊，像大流行病一樣，結構性衝擊可能導致不良貸款數量顯著增加，最終影響銀行和保險公司提供信貸的能力。

至於聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)亦強調，目前為止復甦的速度較幾個月前官員所預期的強，但前進的道路將是艱難的，重申財政支持會對經濟有所幫助。

克拉里達續稱，美國經濟正在強勁復甦，但仍處於一個「深洞」中。從長遠而言，美國需要重新走上可持續的財政道路，「但你不會想在經濟遭遇1990年來最嚴重的滑坡時這樣做。」

克里夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特爾(Loretta Mester)表示，鑑於經濟正在努力爬出「深洞」，提供刺激措施非常有必要。

根據聯儲局官員於9月16日公布的新經濟預測，對2020年第四季的失業率中值預測從8月預期的8.4%，降至7.6%，預計2021年底失業率為5.5%。

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