人民幣速遞：多項因素推動　高盛料年底可望升至6.7關

富時羅素(FTSE Russell)快將公布年度評估結果，中國國債有望納入世界國債指數(WGBI)，加上美國財政和貨幣政策組合對美匯指數帶來負面影響，有望推動人民幣往後數月持續升值。

外媒引述高盛全球外匯、利率和新興市場策略聯席主管Zach Pandl表示，短期而言，中國國債若納入WGBI，將鼓勵更多投資流入中國，或推升人民幣。中長期而言，可助推進人民幣國際化步伐。高盛料今年底人民幣兌美元將升至6.7關。

周四(24日)人民幣中間價報6.8028兌每美元，下調42點子，連續四日下跌。截至下午1時，在岸人民幣約見6.8238，跌318點子；離岸人民幣近一度插穿6.83關口。

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