異動股：傳將進行私有化 華晨中國急飆12%後回落
2020年09月24日 13:34
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（Getty Images圖片）
受私有化消息帶動，華晨中國(01114)午後抽高，一度飆12.2%，高見7.86港元，其後急速回落，最新漲幅收窄至3.14%，報7.22元，成交逾4億元。
外媒引述知情人士透露，遼寧省交通建設投資集團將牽頭對華晨中國的私有化計劃。知情人士表示，該計劃最早可能在今年第四季啟動。
不過，華晨中國母公司華晨汽車集團表示，並未收到任何有關該投資集團考慮牽頭私有化華晨中國的相關信息。華晨汽車集團、遼寧省交通建設投資集團均未就有關消息回應。
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