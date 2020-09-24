異動股：傳將進行私有化　華晨中國急飆12%後回落

外媒引述知情人士透露，遼寧省交通建設投資集團將牽頭對華晨中國的私有化計劃。知情人士表示，該計劃最早可能在今年第四季啟動。

不過，華晨中國母公司華晨汽車集團表示，並未收到任何有關該投資集團考慮牽頭私有化華晨中國的相關信息。華晨汽車集團、遼寧省交通建設投資集團均未就有關消息回應。

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