中國經濟：外管局重啟QDII額度發放

時隔多時，國家外匯管理局重啟合格境內機構投資者(QDII)額度發放，其中有5間機構為初次申請額度，充分兼顧新增機構的額度需求，以加強金融雙向開放。

據外管局公布最新QDII額度審批情況表顯示，9月共向18家機構新批33.6億美元的QDII額度，涵蓋基金、證券及理財子公司等多類型機構。目前已有157間機構獲得QDII額度，獲取投資額度合計增至1,073.43億美元。

專家預計，今次啟動新一輪QDII額度發放對內地資本市場、跨境資金流動和人民幣匯率的影響總體可控。此舉更彰顯內地金融市場持續對外開放的決心，是對內地經濟「雙循環」新發展格局的落實，透過擴大QDII額度發放能更好體現「引進來」、「走出去」雙向開放的理念。

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