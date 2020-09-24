螞蟻集團胡曉明：上市後最重要的事是投資技術

螞蟻集團即將在中港兩地登陸上市，據內媒報道，由螞蟻主辦的全球高級別金融科技大會「外灘大會」周四在上海開幕，螞蟻首席執行官胡曉明指，集團上市後最重要的事是投技術，在區塊鏈、物聯網、安全風控等領域繼續加大投入。螞蟻的基因不是金融而是科技，科技是推動螞蟻業務每一次進化的最核心動力。

他還透露，基於螞蟻鏈技術的Trusple平台將於周五(25日)在會上正式發布，其價值與16年前支付寶擔保交易類似。他續指，在保護隱私安全的前提下，數據不可共享，但數據價值可以共享。

集團未來將重點投向人工智能(AI)、風險管理、安全、區塊鏈、計算及技術基礎設施五大技術領域，將為各類金融科技應用提供計算、可信、私隱、智能和物聯等基本要素，全流程支撐數碼金融的體系結構，保障數據流、資金流的高效、安全、智能與普惠。

螞蟻董事長井賢棟認為，新金融應是人人共享的金融，無論年齡、地域或財富的多少，每個個體都能獲得金融的助力，擁有平等發展的機會。未來的新金融體系與以往相比，有三點不同。首先是新金融服務的對象重點不同，過去金融讓20%人獲得服務，新金融是讓剩下80%，更多普通人和小微企業，也能享受到和銀行行長一樣的金融服務；其次，新金融服務的核心從以錢為中心到以人為中心；第三，新金融服務更個性化、智能化、場景化，不僅讓每個個體獲得個性化的服務，新金融和場景融合更為密切，更好服務社會經濟及民生發展。

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