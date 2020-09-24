IMF：疫情比預期久！已為79國提供7000億資金

新冠肺炎肆虐全球，外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁 Geoffrey Okamoto周三(23日)警告，疫情持續時間遠超預期，部分國家經濟或要數年才能恢復增長。

IMF發言人周三指，疫情以來，IMF已為79個國家提供約900億美元資金，包括拉丁美洲20個國家。Okamoto參加線上研討會時稱，IMF將繼續與成員國合作，研究控制疫情並減輕疫情對經濟的打擊。尤其是拉丁美洲和加勒比海等地區經濟體，確診新冠肺炎約840萬人，逾31萬人死，遭疫情衝擊甚大。

Okamoto指，IMF官員正在與 G20 組織商討，依據「暫停債務償還倡議」(DSSI) 去延長低收入國家還債期限。G20今年4月曾批准上述動議，但將於年底到期，許多國家的專家及官員支持延長該動議至明年，料G20將於未來數周或幾個月內做出決定。

IMF副總裁指，DSSI讓IMF有更多時間去評估低收入國家的全面債務狀況。

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