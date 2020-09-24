美股大調整將至？11萬億垃圾債市有啟示

高收益債券往往被稱為垃圾債券，分析師將之視為「礦坑裏的金絲雀」，屬於早期預警，提醒何時要逃離風險資產。該類債券通常由背負沉重債務的美國企業發行，容易受美國經濟復甦的預期變動而影響。總值1.5萬億美元的高收益公司債市場的發展，或可預測華爾街何時會出現嚴重拋售。

近日造成垃圾債市不安的主因有三，其一是美國聯邦最高法院大法官之爭，導致新一輪財政刺激前途渺茫。其二，是11月3日總統大選後的局勢。最後則是新冠肺炎疫情有重燃迹象，威脅股市近期升勢。

周一(24日)美股暴跌，而非投資級公司債基金中最大的iShares $高收益公司債基金，同日遭撤資近10.6億美元，為疫情以來最大流出金額。EAB投資集團策略師Arnim Holzer 指，如果該基金持續疲弱，將是情緒轉向避險的信號。

除遭投資者撤資，垃圾債市浮現另一個不安信號，德州天然氣公司Aethon United BR LP暫緩出售7億美元高收益債計劃，是7月以來首度有美企取消發行垃圾債。信貸突然收緊或是資金外流，亦可能暗示股市前景波動。

部分投資者認為，近日股市震盪和高收益債資金外流，或因基金選擇先增持現金，待11月總統大選後再伺機入市。

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