外媒分析：兩年貿易戰中國打不死！美國得不償失？

美國總統特朗普上任後持續對抗中國，最新的動作是禁用微信及TikTok中資應用程式。然而，外電報道指出，在這場長達兩年的美中貿易戰「計分板」上，中國幾乎在所有重要的指標上都取得領先，特朗普則是在所有轉折上都被擊敗。

據外媒分析，首先在貿易餘額方面，自特朗普上任以來，中國對美貿易順差增了25%，年差額超過3,000億美元；且美中第一階段協議作為特朗普關稅政策的階段性成果，成效並不如原來所想，中國自美進口產品的金額遠不及協議中的目標。

第二，全球正經歷新冠肺炎疫情衝擊，中國卻是少數第2季GDP呈現正成長的國家，相較之下，美國今年第2季GDP萎縮32.9%，創下史上最差的經濟表現。

第三，在匯率方面，人民幣已經連續第8周升值，為2018年2月以來最長的紀錄，全球的債券基金正湧入中國，而同時美元不斷貶值。

這些亮眼的數字，也讓中國在吸引外資方面取得優勢，協助中國在疫情過後在各大產業贏回全球市佔率；過去主要由德國業者製造的精密機械，如高階隧道潛盾機，愈來愈多都是由中國來供應。德國VDMA機械工程工業協會指出，中企要作到全球第一，只是時間的問題。

該報指出，特朗普對微信及TikTok的攻擊只會令人分心，若要降低中國帶來的國安風險有更好的方式，打擊中國科技公司頂多只能拖慢，而無法阻止中國主導21世紀的全球經濟。

文章也舉例，在全球電池產業競賽方面，估計到2025年，中國的電池設備的年產能最高可達1.1TWh，幾乎是全球其他國家總和的2倍。充電網業者EVgo公司執行長Cathy Zoi也指出，對此白宮目前似乎沒有回應。

該報指出，目前看來特朗普發起貿易戰使美中經濟脫鈎，最終只是加速中國產業自給自足，這種新方案被稱為「雙循環」戰略。經濟學家Alicia Garcia-Herrero指出，這項戰略看似將減少在高階設備依賴和投入，但「雙循環」其實就是進口替代的另一種說法。

至於拜登若當選是否會有不同作為？甫接任國務院副國務卿的佐利克(Robert Zoellick)給出的建議是，對外政策應由內做起。他在《外交事務》(Foreign Affairs)寫到，重視公衛、移民和推動包容性成長，將可同時展示美國領導地位並吸引盟友。

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