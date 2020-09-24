英傑華投資看好人民幣走勢　料美元強勢短暫

隨着亞洲最大經濟體中國從疫情中開始復甦，英傑華投資(Aviva Investors)對人民幣有出色表現抱有信心，並押注美元近期強勢僅屬暫時性。

外媒報道，Aviva駐倫敦的新興市場債務主管Liam Spillane表示，該公司已對美元走軟做好準備，更預計美元會繼續疲軟。他稱，美元下行壓力將會進入另一階段，部分原因是基金經理低估了中國經濟復甦的力度和範圍。

對於中國的復甦步伐，他認為實際上比市場預期的更加強勁，甚至強於政府預期。與其他央行相比，中國的貨幣政策一直相對緊縮，賦予人民幣相對於美元等貨幣具有吸引力的利差。

不過，Spillane提醒，有迹象顯示人民幣升值在短期內可能會有些過火，因此有必要保持謹慎。

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