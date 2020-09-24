小心爆煲！美房價中位數突破31萬美元　超樓泡頂峰時

外媒報道，據全美地產經紀商協會(NAR)公布最新數據顯示，今年8月美國成屋銷售季調後年化總數為600萬戶，刷新2006年12月以來新高。同時，美國當月的成屋售價中位數達31.06萬美元，打破了6月和7月所創的紀錄新高，按年增長11.4%，按年計連漲102個月。

值得注意的是，上述成屋銷售中位數售價已經高於2007年金融危機前樓市泡沫頂峰時的23萬美元。

另外，美國聯邦住房金融局(FHFA)在報告中表示，因美國人在疫情封鎖解除之後開始購房，5至7月之間，美國房價上漲逾2%，創下有記錄以來的最大兩個月漲幅；單看7月，美國房價按年漲幅達6.5%。

FHFA副局長Lynn Fisher在報告中稱，美國今年夏天房價大漲，可以歸因於處於歷史低位的利率環境，以及雖然待售房屋供應有限，住房需求仍舊出現反彈。

過去兩個月中，美國房貸利率一直保持在3%以下。房地美公布最新數據則顯示，上周美國30年固定抵押貸款平均利率為2.87厘，為歷史第二低水平，前一周的2.86厘為歷史低點。

NAR首席經濟學家Lawrence Yun也稱，樓市一直是新冠疫情後美國經濟反彈中最強勁的領域之一，部分原因是8月抵押貸款利率降至歷史低位，以及遠程辦公令郊區和更大的獨立屋需求旺盛。他指出，如果美國國會無法通過新一輪財政刺激政策，雖然不會對樓市有幫助，鑑於利率接近歷史最低水平，住房市場將保持強勁，預計今年餘下時間銷售額會進一步增長。

他還發現，最近幾個月木材價格急劇上漲，已經導致多家庭住宅的建築成本增加，獨立洋房的價格甚至增加更多。今年春天，全美鋸木廠因疫情封鎖令停工，木材市場開始出現供應不足的情況。同時於疫情期間，美國人房屋翻新和自我改造項目大幅增加，加上房屋建設市場反彈，木材需求持續增長。木材行業信息提供商Random Lengths在9月初提供的數據顯示，美國木材價格按年已經上漲134%。

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