全球經貿戰：丹麥逾1500億元基金停止投資中國兼沽貨

外國傳媒報道，一家擁有約200億美元(約1,560億港元)資產的丹麥養老基金表示，出於對侵犯人權行為的擔憂，它將停止在中國投資，並將處置目前在中國的所有資產。

據周三(23日)晚些時候發布的聲明，AkademikerPension將出售所持4億克朗(約4.9億港元)的中國股票和政府債券，並將資金轉投他處。該基金提到的理由包括中國在香港的行動、如何對待維吾爾少數民族，以及壓迫政治反對派。

其行政總裁Jens Munch Holst在聲明中說：「我們對中國的觀察由來已久，眾所周知，該國系統性地侵犯人權，我們不能再視而不見。」

該基金最近從MP Pension改稱現名。它已因人權問題將沙特阿拉伯、泰國和伊朗列入黑名單。

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