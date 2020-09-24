企業的未來！掌握「訂閱制模式」　才能帶動盈利增長

外地媒體報道，今年微軟、亞馬遜、Netflix等科技巨企股價如日方中、營運蓬勃發展，背後靠的是「訂閱制模式」，使「訂閱制經濟學」成為企業營運增長動力的關鍵。

事實上，今年全球新股都是以「科技股」為主，矚目的包括螞蟻集團、京東在香港第二上市、中芯回歸A股，甚至年屆90歲的「股神」巴菲特也參與雲端數據平台Snowflake的新股公開發行(IPO)，該股為今年內美國最大型新股。

在疫情驅使下，極低利率環境及各行各業對數碼轉型的需求強勁，致使「大數據」相關分析和研究的公司，儼然成為未來最具發展潛力的產業。最近中美關係緊張，美國總統特朗普政府以國家安全問題，要求TikTok賣給美國企業，不過，中國寧願讓TikTok在美國下架，也不願交出「演算法的原始碼」。

所謂「演算法的原始碼」，可簡單理解為TikTok是根據甚麼數據來對用戶進行推薦。這就是「訂閱制經濟學」的精髓，背後需要龐大的「大數據」支持，亦令大型企業可以愈做愈強，客戶得到貼身服務，不會輕易流失。

由此現象就可以看到，大數據的分析將是未來科技產業中最有價值的技術。Unity軟體、Snowflake、Asana、JFrog和Sumo Logic等科技獨角獸(即成立不到10年而估值最少達10億美元)已申請上市。這幾家公司都處於企業增長期，業績仍在虧損階段。華爾街市場認定這些科技獨角獸的業務將持續大幅增長，每家估值都超過十億美元。市場認定Snowflake、Airbnb和Palantir，這3家獨角獸的IPO是今年最受矚目的科技新股。

事實上，今年以來全球新股集資金額按年增長26.5%，達6,986.8億美元。其中，以科技新股金額達669.3億美元，按年大增43.5%的表現最為突出。在科技次產業中，又以半導體新股金額按年增八成最大。

隨着疫情加快5G時代來臨，雲端產業是未來看得到前景的產業，Snowflake主要提供企業在雲端上儲存、管理資料的「數據倉庫」。這項服務是以亞馬遜和微軟等雲端運算的技術和資料中心為基礎；過去一年，Snowflake收入快速增長，去年上半年收入為1.04億美元，今年上半年增長到2.42億美元，增長幅度超過一倍。客戶數目也快速增長，截至今年7月底為止，達到3,117個，包括第一資本、Adobe和美光科技等知名企業，比去年同期的1,547個客戶增長超過一倍。

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