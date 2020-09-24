防大戶執死雞！歐央行擬設網站平台標售不良貸款

外媒報道，歐洲計劃建立一個類似亞馬遜的網站平台，出售因新冠肺炎危機而出現問題的數千億歐元銀行貸款。

報道指，該計劃由歐洲央行高層官員設計，目的是防止「不良債權」基金以最低價格買下這些不良貸款。歐洲央行高層官員Edward O'Brien透露，計劃的構想是，這些逾期貸款藉由類似亞馬遜或ebay的市場平台機制，供人瀏覽，開放市場給持有較小投資組合的買家，此舉可助推動市場運轉。

對上一次金融危機後，大型基金購買了數十億歐元貸款，因而取得大量房地產。O'Brien說，壞帳市場一直是被少數幾家規模極大的買家主宰。這些公司當中的一家，通常可以大幅折讓價買下非常龐大的壞帳組合。

報道指，上述計劃將在周五(25日)與歐盟官員進行討論，如果歐盟各國同意，這個新市集可能設在歐盟的單一處理委員會之下，該委員會可以清算關閉破產的銀行。

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