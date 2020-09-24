花旗推出數碼ETF落單平台

花旗集團周四(24日)宣布，在香港推出數碼ETF落單平台(ETF Order Portal)，讓參與經紀商能夠在網上就由花旗負責行政管理的ETF，發出所有創設和贖回基金單位的下單指令，取代香港現時仍然普遍以人手傳真落單的作業方式。

該應用「先進花旗ETF系統」(Advanced Citi ETF System，簡稱ACES)技術的ETF落單平台，備有工作流程及實時交易狀況儀表版功能，可根據基金類型和市場進行設定。

花旗集團亞太區ETF銷售及業務發展主管Antoine de Saint Vaulry表示，ACES ETF落單平台能根據ETF發行商和參與經紀商在運作效率和透明度所面對的痛點，提供靈活易用的解決方案。

該行並認為，適值目前眾多市場參與者的員工需要在家工作，並尋求以數碼方案取代以往必須在辦公室執行的人手流程，該ETF落單平台面世時間合宜。

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