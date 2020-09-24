凱譽中層1100萬元登記售出　兩個月賣貴150萬

尖沙咀凱譽連錄兩宗二手登記轉讓。資料顯示，其中一個中層A室，實用面積445方呎，以1,100萬港元登記轉手，呎價24,719元，原業主持貨近5年，帳面貶值約1萬元。但與今年7月底樓上一層同室單位相比，當時做價僅950萬元，樓價已見回升。

另一個中高層B室，實用面積677方呎，以1,950萬元登記售出，呎價28,803元。原業主持貨6年，帳面貶值逾90萬元。該廈今年已錄8宗二手轉讓登記，其中7宗為帳面貶值個案。

此外，屯門滿名山滿庭9座高層D室，實用面積840方呎，以990萬元登記售出，呎價11,786元。原業主持貨約4年，帳面貶值逾40萬元。

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