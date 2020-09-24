中國面板龍頭京東方A入主同業產線　作價121億人幣

京東方A指，收購南京G8.5公司及成都G8.6公司部分股權，符合集團成為半導體顯示領域全球領導者的發展目標。因兩廠生產線技術成熟，具有發展潛力，收購部分股權必將產生重大影響，為實現集團戰略目標奠定基礎，也將帶來一定的經濟收益。同時，進一步壯大半導體顯示產業亦符合國家發展規劃和戰略要求。

據公告，南京G8.5公司的80.831%股權對應評估值約55億元，掛牌價為55.91億元，或存在競購溢價可能性，故最終交易價格以實際成交價格為準。成都G8.6公司51%股權對應評估值為65.25億元，收購價需以最終交易價格作準。

交易完成後，京東方A將成為南京G8.5公司和成都G8.6公司的實際控制人，日常營運均由集團負責，將為是次收購項目提供相關不超過140億元的融資擔保。

不過，南京G8.5公司及成都G8.6公司仍處於連續虧損狀態，南京G8.5公司去年底止全年淨虧損94.99億元，截至今年6月底止半年淨虧損9.96億元。成都G8.6公司同期則分別錄得淨虧損9.65億及12.91億元，虧損正進一步擴大。面對虧損風險，京東方A說明，在整合過渡期內，存在一定業績和資金壓力，且全球經濟發展放緩，新冠肺炎疫情等黑天鵝事件頻發，市場需求不穩定，可能造成收購後運營結果不及預期。

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