證監會寧開社交專頁懶查壹傳媒造市案　各界怒斥欠透明促加快調查

警方就壹傳媒造市案拘捕15人，距今已14天，仍未見證監會有進一步交代調查進展。

對於壹傳媒造市案，證監會至今仍未有動靜，一直關注事件及先後兩次去信敦促證監會徹查事件的香港政研會主席鄧德成，怒轟證監會做事「慢半拍」，指距離上次警方拘捕15名炒家已有一段時間，然而證監會由此至終卻沒有明確表態會主動徹查事件，只發聲明表示會協助警方調查，質疑監察股票市場的責任是否已變成警方負責，斥不能接受。

鄧批評，證監會每次回覆他都只是格式化的官樣文章，只稱證監會的調查工作需要保密，卻未有透露任何調查進度，鄧狠批「股票市場一日都嫌長」，調查至今未有下文，加上證監會的工作亦欠透明度，促請證監會加快調查涉及大量小股民受損失的壹傳媒造市事件，以及公開交代進度，否則難以令公眾信服證監會能發揮監察股市的職能。

議員葛珮帆則批評，證監會現在才開立網上專頁，向市民宣傳有關提防騙徒利用社交媒體平台作金融詐騙的資訊，實在「太遲」，惟葛認為遲做比不做好，只是效率仍未及理想。對於壹傳媒造市案，葛同樣促請證監會加快調查事件，以讓投資者對本港金融市場的監管制度有信心。

為此，《東網》就事件再向證監會查詢。該會發言人表示，由於調查仍在進行中，無法作出進一步回應，並指除早前公布的2份聲明外，沒有補充。

證監會早於8月11日發布首份聲明表，該會一直在監察壹傳媒股價異動情況，並將繼續密切監察與壹傳媒有關的交易活動。該會亦將與聯交所合作，要求壹傳媒向市場及時披露所有與其控制權、財務狀況和營運有關，且可能對該公司股價造成重大影響的未來發展情況及資料，並避免其證券出現虛假市場。

9月初警方破天荒介入調查造市，並高調「拉人」。證監會隨後發聲明回應指，已準備好回應警務處根據諒解備忘錄就《證券及期貨條例》所訂的任何罪行而提出的任何有關這類協助的要求。

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