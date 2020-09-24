金銀價格波動！上海黃金交易所籲做好風險應急預案

上海黃金交易所發布通知，指近期影響市場運行的不確定性因素較多，金銀價格波動顯著增大，市場風險明顯加劇。臨近「十一」長假，提醒各會員單位做好風險應急預案，提示投資者做好風險防範工作，提高風險意識，合理控制倉位，理性投資。

若黃金、白銀風險狀況進一步加劇，該交易所表示，將根據市場情況採取適當的風險控制措施，防範市場風險，維護市場穩定，保護投資者利益。

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