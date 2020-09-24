【全球攬炒】瑞士央行料今年GDP將收縮5%

瑞士央行維持基準利率在-0.75%不變，符合市場預期。該行表示，仍有意加大外匯市場干預力度，預計2020年國內生產總值(GDP)將收縮約5%，萎縮程度將為上世紀70年代中期危機以來最大。

該行又預計，今年通脹率為-0.6%，2021年為0.1%，2022年為0.2%；瑞士及全球經濟預測都存在很大的不確定性。

該行估計，全球經濟將在第3季度出現強勁復甦，惟全球GDP水平仍有可能低於危機前水平。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

‧物業一按二按‧公居屋貸款

‧業主私人貸款‧中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020