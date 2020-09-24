雲滙一房戶減租逾3%　呎租40元

利嘉閣葉順文表示，大埔白石角雲滙10座中層B6室，實用面積約340方呎，一房連套房間隔，望樓景。單位由今年8月中開始放租，原先每月叫租1.4萬港元，經議價後減價500元或約3.6%，最後以1.35萬元租出，呎租約40元。

業主於2018年7月以約690.3萬元購入，租金回報率約2.3厘。

屋苑於9月至今，暫錄約12宗租賃成交，現有約42個單位放租，叫價由1.2萬元起。

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