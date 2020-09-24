【市後重點睇】港匯強勢　道期跌42點

美匯指數處94.34，離岸人民幣(CNH)進一步弱見6.8311，港匯企7.7501，美元兌日圓處105.37，歐元報1.1659，英鎊報1.2712。金價報1,856.7美元。布油報41.45美元，紐油見39.61美元。道指期貨跌42點。歐洲股市三大指數早段全線下跌。

●市後關注點

-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數

-22:00 美國8月新屋銷售；聯儲局主席鮑威爾參與聽證會

-異動股：傳將進行私有化，華晨中國急飆12%後回落。

●中國經濟：

-外管局重啟QDII額度發放。

-中國褐皮書：中國僅沿海經濟有強勁反彈，內陸則陷衰退。

-內地債市有望獲千億美元資金流入。

●人民幣速遞：多項因素推動，高盛料年底可望升至6.7關。

●【全球攬炒】

-標普：2020年歐元區GDP增速預期調整至-7.4%。

-瑞士央行料今年GDP將收縮5%。

●花旗推出數碼ETF落單平台。

●防大戶執死雞！歐央行擬設網站平台標售不良貸款。

●美國聯儲局官員相繼警告經濟復甦風險，籲推財政刺激措施。

●南韓副財長：股匯市場波動或加劇，密切關注不確定因素。

●新冠肺炎：經濟復甦速度不一，亞洲貨幣與人民幣脫鈎。

●羅奇：美元年底前將崩盤，美國經濟逾半機會陷「雙底」。

●IMF總裁：經濟復甦尚不確定，金融普惠尤其重要。

●WeWork擬退出中國？其中國附屬獲2億美元後續投資。

●新股專輯：名創優品申請美國上市，擬籌1億美元。

●證監會：打撃網絡平台有組織投資欺詐行為是重點工作。

●港鐵：日出康城第13期收35份意向書，下周招標。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

‧物業一按二按‧公居屋貸款

‧業主私人貸款‧中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020