【市後重點睇】港匯強勢 道期跌42點
2020年09月24日 16:12
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美匯指數處94.34，離岸人民幣(CNH)進一步弱見6.8311，港匯企7.7501，美元兌日圓處105.37，歐元報1.1659，英鎊報1.2712。金價報1,856.7美元。布油報41.45美元，紐油見39.61美元。道指期貨跌42點。歐洲股市三大指數早段全線下跌。
●市後關注點
-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
-22:00 美國8月新屋銷售；聯儲局主席鮑威爾參與聽證會
●港股午後跌幅擴大，恒生指數收報23,311點，跌431點或1.82%。主板成交近1,171億港元。滙豐收報28.6元，跌0.52%。小米跌4.84%，收報19.84元；美團點評跌4.56%，報238.6元。https://bit.ly/3kGWus7
-異動股：傳將進行私有化，華晨中國急飆12%後回落。
●A股快報：滬綜指收跌1.7%，外資淨賣出121億人民幣。https://bit.ly/306hO2l
●中國經濟：
-外管局重啟QDII額度發放。
-中國褐皮書：中國僅沿海經濟有強勁反彈，內陸則陷衰退。
-內地債市有望獲千億美元資金流入。
●人民幣速遞：多項因素推動，高盛料年底可望升至6.7關。
●【全球攬炒】
-標普：2020年歐元區GDP增速預期調整至-7.4%。
-瑞士央行料今年GDP將收縮5%。
●花旗推出數碼ETF落單平台。
●防大戶執死雞！歐央行擬設網站平台標售不良貸款。
●美國聯儲局官員相繼警告經濟復甦風險，籲推財政刺激措施。
●南韓副財長：股匯市場波動或加劇，密切關注不確定因素。
●中美新戰場！數碼貨幣爭霸升溫，誰能最先跑出？ https://bit.ly/33V5Mdd
●新冠肺炎：經濟復甦速度不一，亞洲貨幣與人民幣脫鈎。
●羅奇：美元年底前將崩盤，美國經濟逾半機會陷「雙底」。
●IMF總裁：經濟復甦尚不確定，金融普惠尤其重要。
●WeWork擬退出中國？其中國附屬獲2億美元後續投資。
●新股專輯：名創優品申請美國上市，擬籌1億美元。
●證監會：打撃網絡平台有組織投資欺詐行為是重點工作。
●港鐵：日出康城第13期收35份意向書，下周招標。
●調查：疫下逾半香港投資者心靈財務皆受損，對策是... https://bit.ly/3hSKUs4
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