【財經直播】港股弱過藥煲 撈貨等等先？
2020年09月24日 16:34
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隔晚美股全線下挫，加上A股偏軟，港股急瀉，恒指周四(24日)低開超過200點後跌勢加劇，最多跌超過500點，最終收報23,311點，跌431點。即將踏入內地「十一」長假，恒指無北水支持下，兩萬三關隨時失守？股民撈貨諗唔過？
一眾5G概念股亦捱打，中國鐵塔(00788)、長飛光纖光纜(06869)破底，創超過52周新低，京信通信(02342)亦即市跌超過7%。不過國家發改委及工信部等部門發出指導意見，當中包含加大5G建設投資，長線部署入貨時機到？
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