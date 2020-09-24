【財經直播】港股弱過藥煲　撈貨等等先？

隔晚美股全線下挫，加上A股偏軟，港股急瀉，恒指周四(24日)低開超過200點後跌勢加劇，最多跌超過500點，最終收報23,311點，跌431點。即將踏入內地「十一」長假，恒指無北水支持下，兩萬三關隨時失守？股民撈貨諗唔過？

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