香港8月出口跌2.3%　連跌6個月

政府統計處公布，今年8月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅。當中，8月整體出口貨值為3,445億元，按年跌2.3%，為連跌6個月。同月，商品進口貨值為3,591億元，按年跌5.7%。8月份錄得有形貿易逆差146億元，相等於商品進口貨值的4.1%。

2020年首8個月的商品整體出口貨值較2019年同期下跌5.8%。同時，商品進口貨值下跌8.1%。首8個月錄得有形貿易逆差2,197億元，相等於商品進口貨值的8.3%。

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