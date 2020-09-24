網遊《絕地求生》開發商南韓Krafton擬明年上市
2020年09月24日 16:45
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市傳開發《絕地求生》(PUBG)的南韓網絡遊戲公司Krafton(前稱Bluehole)尋求明年在當地上市，估值最少有30萬億韓圜(約1,980.43億港元)，首次公開發行(IPO)的股份價值或約10萬億韓圜。
如果事成，這家由騰訊控股(00700)持股13.2%，作為第二大股東的公司勢成南韓最大企業之一。
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