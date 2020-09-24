港島區4幢舊樓申請強拍　總估值逾15.4億元

發展商積極進行舊樓收購，土地審裁處連錄4宗強制拍賣申請，均為港島舊樓，現有物業總估值逾15.4億元。

最新個案當中，有兩宗來自西營盤高街相連地盤，由同一財團作出申請，其中高街120及122號舊樓，地盤約4,967方呎，現為樓高12層的商住物業，落成於1968年，申請人已集合約89.58%業權，估值接近3.5億港元。

毗鄰高街124及126號，佔地約2,799方呎，為8層高的商住舊樓，於1966年落成，現持有約87.5%業權，估值逾1.28億元。

餘下一宗申請為中環士丹頓街47至57號地盤，申請人持有91.667%權益，現時估值逾4億元。

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