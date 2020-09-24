期內毛利大幅減少，主要由於全球爆發新冠肺炎疫情，導致內地、蒙古及香港均普遍實行旅遊限制和隔離等措施，對集團的採礦業務造成負面影響。預期集團期內之未經審核收入約2.52億元，按年下跌68.5%。然而，隨着新疆的疫情緩和，集團盡力使其業務恢復正常運作。自今年8月，集團的生產和銷售逐漸回復正常。

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