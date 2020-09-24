【北水追蹤】吸JS環球生活及贛鋒鋰業 沽美團騰訊
2020年09月24日 17:35
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港股通(24日)成交額約181億元，淨流入金額約9.74億元人民幣。(https://bit.ly/2nxf8uI )
全日淨流入最多的兩隻個股分別為JS環球生活(01691)及贛鋒鋰業(01772)，分別錄得淨流入約1.56億及1.54億元。全日淨流出最多的兩隻個股分別為美團點評(03690)及騰訊控股(00700)，錄得淨流出2.9億及2.28億元。(見附表)
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