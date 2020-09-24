網傳恒大促廣東政府支持重組　否則恐觸發系統性風險

不僅如此，恒大一筆於2025年到期、票面息率8.75厘的美元債每1美元面值價格下跌2.4美仙至79.1美仙附近，為逾4個月來最大盤中跌幅。而恒大於內地發行的企業債「19恒大01」跌至93.92元，為上市以來新低。

要廣東省政府出面的重組是指，恒大早於2016年10月初就與深深房簽約，讓深深房發行A股股份收購恒大地產全部股權，由恒大成為深深房的控股股東，而2017年6月香港聯交所也同意恒大分拆恒大地產於A股上市。

其他惡果包括嚴重影響上下游企業正常經營，甚至就業和社會穩定，並「引發大規模群體性維權，嚴重影響資本市場健康穩定」。網傳信件顯示恒大言辭懇切，指自己堅定執行國家「房住不炒」、「不捂盤惜售、不哄抬房價」等。

中國恒大這間香港上市公司的正式名稱是「中國恒大集團」，而網傳信件的下款則是「恒大集團有限公司」。不過，信中提到的「截至2020年6月30日，恒大集團有息負債餘額8,355億元(人民幣)」，確實與恒大今年中期業績通告所披露的一樣，而提到的6家內地銀行均為恒大的主要往來銀行。另翻查資料，恒大於2017年公布過3輪增資，多名戰略投資者向恒大地產注資共1,300億元，與網傳信件脗合。

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