網傳恒大促廣東政府支持重組 否則恐觸發系統性風險
2020年09月24日 17:47
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網傳中國恒大(03333)向廣東省人民政府發信促請對方支持「借殼」深深房(000029.SZ)「回A」重組方案，直言「如果恒大地產重組未如期完成，可能引發一系列系統性風險」。中國恒大股價周四(24日)瀉5.58%，收報15.22元，為4個月新低。
不僅如此，恒大一筆於2025年到期、票面息率8.75厘的美元債每1美元面值價格下跌2.4美仙至79.1美仙附近，為逾4個月來最大盤中跌幅。而恒大於內地發行的企業債「19恒大01」跌至93.92元，為上市以來新低。
要廣東省政府出面的重組是指，恒大早於2016年10月初就與深深房簽約，讓深深房發行A股股份收購恒大地產全部股權，由恒大成為深深房的控股股東，而2017年6月香港聯交所也同意恒大分拆恒大地產於A股上市。
不過，網傳信件顯示，如果恒大這個重組方案未能如期完成將引發多重惡果，首先是恒大地產的資本金會大幅減少，公司須與2021年1月31日前償還戰略投資者1,300億元人民幣(下同)本金並支付137億元分紅。該1,300億元會由權益變成負債，資產負債率將大幅攀升至90%以上，「可能導致恒大地產現金流斷裂」，進而引發系統性金融風險」，單是境內銀行負債就有2,163億元，涉及171家，依次為民生銀行(01988)的293億元、農業銀行(01288)的242億元、浙商銀行(02016)的107億元、光大銀行的100億元、工商銀行(01398)及中信銀行(00998)各94億元。
其他惡果包括嚴重影響上下游企業正常經營，甚至就業和社會穩定，並「引發大規模群體性維權，嚴重影響資本市場健康穩定」。網傳信件顯示恒大言辭懇切，指自己堅定執行國家「房住不炒」、「不捂盤惜售、不哄抬房價」等。
中國恒大這間香港上市公司的正式名稱是「中國恒大集團」，而網傳信件的下款則是「恒大集團有限公司」。不過，信中提到的「截至2020年6月30日，恒大集團有息負債餘額8,355億元(人民幣)」，確實與恒大今年中期業績通告所披露的一樣，而提到的6家內地銀行均為恒大的主要往來銀行。另翻查資料，恒大於2017年公布過3輪增資，多名戰略投資者向恒大地產注資共1,300億元，與網傳信件脗合。
事實上，外電日前引述消息報道，蘇寧易購(002024.SZ)表示，要是恒大地產未能如期在內地重組上市，蘇寧擬行使相關條款，要求拿回200億元的戰略投資資金。這是指蘇寜於2017年11月與恒大簽訂第3輪增資協議，向恒大地產資本出資200億元，若恒大地產重組事項到2021年1月31日尚未完成，而並非由第3輪投資者造成，第3輪投資者有權於期限屆滿2個月內，要求恒大方面以原有投資成本回購所持股權。
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