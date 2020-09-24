華懋上月中標西貢住宅地 次高標價低逾11%
2020年09月24日 18:09
東網電視更多新聞短片
蠔涌西貢公路近響鐘路住宅地，上月由華懋集團以逾5.31億港元奪得，地政總署公布其餘21份落選標書投標金額，其中次高標價逾4.68億元，較批出價低約11.8%。
而是次有兩家財團出價低於2億元，其中最低標價逾1.26億元，以可建總樓面約57,524方呎計，每呎出價僅2,199元，較成交價相差超過76%。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
‧物業一按二按‧公居屋貸款
‧業主私人貸款‧中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！