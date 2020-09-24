華懋上月中標西貢住宅地　次高標價低逾11%

蠔涌西貢公路近響鐘路住宅地，上月由華懋集團以逾5.31億港元奪得，地政總署公布其餘21份落選標書投標金額，其中次高標價逾4.68億元，較批出價低約11.8%。

而是次有兩家財團出價低於2億元，其中最低標價逾1.26億元，以可建總樓面約57,524方呎計，每呎出價僅2,199元，較成交價相差超過76%。

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