減辣無效！北角六合商業大廈劈價近兩成售出

政府之前放寬工商舖按揭成數至五成後，帶動買賣市場，有商業大廈減價出售。中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，其中北角英皇道157號六合商業大廈中高層全層，面積約1,214方呎，成交價約1,100萬港元，呎價僅約9,061元。

周續稱，原業主於2013年斥資約836萬元購入，曾於去年叫價約1,350萬元放售，惟一直未獲承接，最終減價約18%售出；持貨7年帳面獲利約264萬元或升值約31%。

他又透露，上環文咸西街48號信裕大廈高層A室，面積約825方呎，以約560萬元成交，成交呎價約6,788元，新買家將作自用。據悉，原業主早前以約628萬元放售單位，價格下調約一成後獲用家青睞購入。

資料顯示，上述單位原業主於2013年以約485萬元買入，持貨7年易手，物業升值約15%。翻查資料，信裕大廈買賣成交不多，去年未有錄得買賣交易，而2018年則有約5宗買賣個案，當中最低成交呎價為6,931元；反映今次成交呎價較當時時所錄得的更低。

周氏指，寫字樓做價回落，以中小型單位最受歡迎，隨着工商舖按揭成數提高後，用家入市大有機會「供抵過租」，令部分用家選擇購入單位。

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