新股專輯：雲頂新耀明招股　入場費27777元

該公司是次發行6,354.7萬股新股，90%國際配售，10%香港公開發售，集資最多34.95億元，集資所得約60%用於4款核心產品；約15%用於其他候選藥物的臨床試驗；約15%為公司業務發展活動及擴展藥品管線提供資金；約10%用於營運資金及一般企業用途。

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