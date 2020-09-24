新股專輯：雲頂新耀明招股 入場費27777元
2020年09月24日 18:15
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尚未有盈利或收入生物科技企業雲頂新耀(01952)周五起至下周三(25日至30日)公用招股，採全電子化申請程式，每股招股價介乎50至55港元，每手500股，入場費27,777.12元，預期10月9日掛牌。
該公司是次發行6,354.7萬股新股，90%國際配售，10%香港公開發售，集資最多34.95億元，集資所得約60%用於4款核心產品；約15%用於其他候選藥物的臨床試驗；約15%為公司業務發展活動及擴展藥品管線提供資金；約10%用於營運資金及一般企業用途。
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