接產業署貨都「無錢賺」　投資者沽萬宜漁村平手離場

大手投資者損手出貨！資料顯示，西貢萬宜漁村1樓一個雙號單位，剛以280萬港元易手。原業主於2014年底，向產業署以3,080萬元購入該盤共11伙，以平均每伙約280萬元購入價計，是次屬平手出貨，料有機會蝕使費。

據了解，同批單位現時已沽出兩伙，另一個2樓雙號單位，今年7月底以298萬元登記售出。而1樓一個雙號單位，去年2月曾售446萬元，兩個月後有關交易取消。

資料顯示，政府於2014年11月推出上述萬宜漁村一籃子共11伙拍賣，實用面積共約5,126方呎，每伙面積約466方呎，當時開價1,600萬元，平均每伙僅約145萬元，吸引近百人到場。但有意競投買家需繳交100萬元本票才可參與，最終有10組準買家出價爭購，共錄18口承價，終搶至3,080萬元拍出，較開價高逾九成，創當時項目新高，較銀行估值高約50%。

萬宜漁村於1979年落成，鄰近西貢對面海，與西貢市中心約有5分鐘車程。據悉，當年政府為興建萬宜水庫而安置漁民到該村居住。

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