華爾街預言家：聯儲局明白美國會破產　只能「泡沫冚泡沫」

外國傳媒報道，歐洲太平洋資本行政總裁、有「華爾街預言家」之稱的Peter Schiff警告，除非美國聯儲局會想讓美元變得一文不值，否則他們最終不得不加息。

他表示，聯儲局主席鮑威爾所發表的最有趣評論之一，就是聯儲局必須對抗低通脹，否則可能造成利率過低。他質疑，實際上，聯儲局目前已是零利率了，低利率怎麼會又是他們的目標，又是低通脹可能帶來的問題？

依照聯儲局9月說法，打算維持零利率到至少2023年，並計劃繼續量化寬鬆(QE)，但Schiff表示，市場需要的更多。他認為，聯儲局所創造的泡沫較2008年大得多，聯儲局知道這一點，但卻不斷加入「空氣」，助長泡沫繼續存在。「我的意思是，他們所有政策都是故意設計出來，以維持目前的泡沫。」

因此，聯儲局所提出的平均通脹說法，實際上就是他們預期未來通脹會高於2%，這是大量印銀紙的結果。現在公眾沒有意識到，高通脹是將要支付的帳單，名義上維持了經濟增長，但長期對經濟更不利。「我們也不需要增加基礎設施支出。我們負擔不起。我們破產了。」

他表示，政府正在做的一切，所有這些政府支出計劃，都在使經濟變得更弱而不是更強。政府應該停止支出，以便這些資源可以釋放回到需要的民營部門。他認為，在某個時刻，市場將會揭穿聯儲局的虛張聲勢，而美元將遭到摧毀。

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