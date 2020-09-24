李嘉誠及李澤鉅增持長實 涉5496萬
2020年09月24日 18:33
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港交所股權披露顯示，長和系資深顧問李嘉誠和主席李澤鉅增持長實集團(01113)，總斥資5,496.09萬港元。長實回覆傳媒查詢時表示，李嘉誠基金會有限公司於9月18、21、22及23日，以平均價40.2188元、39.3403元、38.5437元及38.5412元購入長江實業共140萬股。
因此，根據證券及期貨條例，李嘉誠被視作持有長實集團之權益由35.56%增至35.59%；李澤鉅由35.62%增至35.66%。
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