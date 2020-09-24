經濟脫鈎！印度4至8月從中國進口急降近三成

中印拉達克邊境對峙後，印度致力與中國的經濟脫鈎。印度媒體報道，根據印度商工部長戈雅(Piyush Goyal)給國會的書面答覆，印度4月至8月從中國進口金額按年下跌27.63%，至215.8億美元。

根據商工部的的統計，印度7月從中國進口額為55.8億美元；8月為49.8億美元，逐月遞減。然而，印度政府目前未考慮撤銷給予中國的最惠國待遇，以減少與中國的雙邊貿易。

印度從中國進口的金額在2017年4月至2018年3月的財政年度達到768億美元的高峰後，政府採取提高關稅等措施致力降低對中國的貿易赤字。根據官方數據，印度在過去兩個財政年度從中國進口金額下降14.5%，至652.6億美元。

印度從中國進口的商品中，以鞋類、針織面料、家具、玩具等日用品的比重最高，在2019/20財政年度有超過50%是從中國進口。而電機與相關設備是印度從中國進口商品數量最大宗，在同個財政年度，電機與設備進口額佔印度從中國進口的30%。

根據統計，雖然印度過去兩年致力降低從中國進口，但因智能手機需求大增，一些關鍵零組件仍需從中國進口，導致印度從中國進口行動裝置用鋰電池在過去兩年大增超過100%，佔印度手機鋰電池需求的80%。

新冠肺炎全球大流行後，印度政府為拯救經濟，總理莫迪提出「印度自力更生」特別經濟計畫，希望擴大各種商品在印度製造，自給自足，之後又釋出多項措施，包括公共採購網站「政府電子市集」的供應商必須標明原產地，要求採購時選擇和購買商品符合本地製造比例最低達50%的印度製造標準。

印度政府隨後公布針對中國的相關政策，包括以國家安全理由禁止中資企業參與印度公共採購，禁止中資參與印度鐵路、公路、電力等一系列措施，讓印度在今年疫情期間對中國的進口大幅下降。

然而，印度媒體引述專家分析，受到疫情影響導致居家辦公、線上教學等形態出現，愈來愈多家庭使用行動裝置或便攜式裝置，許多零件都需從中國進口，除非印度製造商找到替代貨源，否則從中國進口這類零組件只會增加。

如果印度全面禁止從中國進口各類商品，一些製造商表示將導致供應中斷，且增加本地市場成本。因此，印度政府正與美國、日本等國商討如何重組供應鏈，並積極向台灣製造商招手，盼吸引更多台商到印度投資製造。

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