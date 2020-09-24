全球股市又跌了！今次不要預期有V彈？

外地媒體報道，全球股市周四(24日)下挫，是緊隨美股周三(23日)跌勢，原因是投資者擔心疫情再次給經濟帶來新一波衝擊。然而，市場分析師也指出，有迹象顯示，形勢看來更嚴峻！

在英國《金融時報》等大型媒體撰文的資深金融界專家John Authers評論美股周三重挫時指出，股市拋售潮再起，今次絕不平凡，情況看來嚴峻許多！他說：「之前的沽壓是對一些大型科技公司股價升過龍而作出修正，但最新的沽壓則是對之前基本假設的反思。之前的假設是：美國與世界經濟可能持續復甦，聯儲局持續大量挹注流動性支持市場。」換言之，現在投資者的看法似乎起了變化，從「市場升過龍」，轉變成「我們可能完全看錯方向」。

再者，歐洲各地新冠肺炎確診病例數目又開始大升，迫使包括英國在內的一些國家「走回頭路」，實施更嚴格的封禁措施，以抑制病毒傳播。

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