【全球攬炒】日本逾6萬人因疫情失業 企業停業或倒閉飆23%

外國傳媒報道，日本厚生勞動省調查顯示，日本全國有超過6萬人因疫情影響而失業；另民間信用調查公司統計，今年1月到8月停業或倒閉的企業按年增加23%。

由於疫情嚴重影響企業經營，由今年1月底到9月23日止，加上預計將失業的勞工，日本共有6.03萬人。這是厚生勞動省透過求職網站hellowork統計出的數字，實際上失業的人數可能更多。細緻地看，因新冠肺炎失業的人數於今年5月22日超過1萬人，7月1日達到3萬人，8月31日超過5萬人。在這之後，數字仍持續上升。

另一方面，信用調查公司「東京商工Research」統計，今年1到8月停業、倒閉、解散的企業共3.58萬家，按年增加23%。

若依照這個速度，今年內很可能停業或倒閉5萬家企業，超過2018年逾4.67萬家的紀錄，成為2000年開始，有調查以來的新高。

此外，東京商工Research指出，截至9月16日為止，有61家上市公司徵求提早退休或自願離職的勞工，人數已達1.04萬人。若未來疫情持續下去，預期削減員工的企業還會更多。

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