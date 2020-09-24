【全球攬炒】疫情拖累！南韓逾兩成企業今年恐無法還債
2020年09月24日 18:35
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新冠肺炎疫情打擊南韓經濟，南韓央行預計，當地獲利邊緣公司在全南韓公司的佔比，將在2020年超過兩成。
外媒報道，南韓央行預計，今年在南韓(受外部審計的)全公司中，獲利邊緣公司的佔比將達到21.4%，至5,033家，高於2018年的3,236家，和2019年的3,475家。邊緣公司即是指連續3年無法以營業利潤償還利息的公司。
事實上，南韓今年經濟情況已受疫情重擊，經通脹因素調整後，南韓第二季實際國內生產總值(GDP)繼第一季萎縮1.3%後，按季減3.2%。
另據南韓企業聯合會調查，約1/3南韓受訪中小企業預期，受疫情衝擊，其營運恐無法維持一年或更久。
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