滙豐推「滙豐機滙」平台攻中小企　暫有逾9千名會員

滙豐銀行今日(24日)正式推出HSBC VisionGo「滙豐機滙」，並舉辦為期兩星期的重點網上研討會。該平台是為所有中小企、初創企業，以及準企業家而設的B2B(企業對企業)數碼共享平台，以提供銀行服務以外的數碼支援。

在疫情之下，企業間的合作關係更趨緊密。滙豐報告指，95%的香港企業於這期間，曾向其他企業伸出援手和/或接受過幫助，包括交流專業知識和共享辦公場所(50%)、透過其他企業的渠道銷售產品(46%)，或是對較小型的合作夥伴放寬付款條件(35%)。

「滙豐機滙」採用Microsoft的Azure雲端服務平台，並利用機器學習技術，設有互相關注、使用互動投票以及推廣功能。該平台於今年3月推出測試版，至今已有超過9,000名會員，日後會繼續新增功能，例如讓舉辦活動的企業於平台上，使用PayMe for Business收款方案。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，該行善用自身優勢，推動商業生態圈的合作及發展，讓企業合作來面對種種挑戰。

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