估中07年次按傳奇人物：特斯拉是「泡沫」

外國傳媒報道，電影《沽注一擲》(The Big Short)的角色原型人物之一、棄醫從商，並準確預測2007年美國樓市衰退的投資經理Michael Burry，周一(21日)對特斯拉(Tesla)的高市盈率、高度依賴監管信用收入、電動車銷售狀況疲弱及電池等問題作出批評，並強調是「泡沫」。

他指出，除特斯拉外，全球汽車銷量為2.3萬億美元，稅前息前利潤(EBIT)為1,000億美元，市值合共約8,070億美元，而特斯拉總銷量僅為250億美元，無EBIT，市值則達4,380億美元。

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