傳六福家族成員　斥1500萬元增購溋玥．天賦海灣單位

市場消息稱，大埔溋玥．天賦海灣11座高層單位，早前以買賣公司形式轉手，成交價約1,500萬港元。單位實用面積1,167方呎計，呎價約12,853元。土地註冊處資料，上址於2012年9月以公司名義購入，業主登記為升雄有限公司(FULLY RISING LIMITED)，購入價為1,264.7萬元。

根據公司註冊處資料，該公司於今年8月24日委任黃蘭詩(WONG LAN SZE NACY)、黃浩龍(WONG HO LUNG DANNY)及張雅玲(CHEUNG IRENE)為董事，原先董事盧麗嬋(LO LAI SIM, CINDY)同日辭職。當中黃蘭詩及黃浩龍等均為六福集團( 00590 )家族成員。

資料顯示，黃蘭詩於5月期間曾以個人名義，斥資3,000萬元購入同區比華利山別墅一幢洋房。

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