內地白酒商江小白完成C輪融資　華興資本領投

是次融資後，江小白將繼續推進「新酒飲計劃」，所得資金將用於老酒儲存及技術研發，圍繞「農莊+酒莊」加強酒業全產業鏈等。江小白創始人陶石泉表示，未來將在研發、生產、供應鏈等方面加大投入，開發多元化產品組合，針對新生代消費習慣和消費場景的變化，繼續推進新酒飲計劃。

華興資本集團董事長、基金創始合夥人及首席投資官包凡認為，在代際文化更替時，消費行業將有新一波傳統品牌復興、新品牌誕生的機會窗口；其次，酒飲作為一種社交貨幣和性格象徵，在代際文化交替的過程中，需要出現一家可滿足多種消費場景和個性化消費需求的巨無霸酒企。是次投資江小白，看到該公司已經完成原始產業累積，並正逐步重塑新酒飲行業競爭格局，有望成為行業領導者。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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