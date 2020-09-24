哈利宣布退出印度市場　今年重組成本將逾13億元

美國哈利(Harley-Davidson)今年受新冠肺炎疫情打擊，已改變擴大海外市場的戰略，而據周四(24日)美國證券交易委員會(SEC)文件，哈利已宣布一系列重組行動，預計今年的重組總成本約達1.69億美元(約13.18億港元)，還將停止印度的銷售和製造業務。

外電引述SEC的文件報道，哈利已宣布一系列重組行動，當中包括改善全球經銷商網路，以及退出某些國際市場等。哈利表示，將停止在印度的銷售和製造業務，並裁減約70名印度員工。據悉，哈利在印度每年銷售額，低於公司總銷售額的5%。

哈利曾在兩個月前宣布一項新戰略，將把營運重點轉移到推出利潤更高的電單車，以及美國等核心市場。哈利曾在今年初表示，將會減少產品組合，並退出銷量較低的市場。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

‧物業一按二按‧公居屋貸款

‧業主私人貸款‧中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020