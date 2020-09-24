新股專輯：明源雲暗盤出色 每手賺逾八千元
2020年09月24日 19:34
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內房軟件解決方案提供商明源雲(00909)周五(25日)掛牌，上市前夕暗盤表現做好。
在耀才暗盤交易市場，明源雲暗盤價高開27.2%，一度升51.21%；收報24.75港元，較招股價16.5元高50%，每手帳面賺8,250元。在輝立交易場則開報18.5元，高見25.2元，收升52.42%，報25.15元，每手帳面賺8,650元。
明源雲公開發售部分錄得超額認購643.25倍，認購一手中籤比率10%，申請150手才穩獲1手。
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