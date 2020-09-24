勁劈1550萬！牛池灣峻弦呎售21499元　8年僅升值25%

利嘉閣鮑允中透露，牛池灣峻弦2座高層複式戶，實用面積約2,349方呎，五房三套連士多房及工人套房間隔，開價6,600萬港元，獲網上客戶預約睇樓，終減至5,050萬元成交，呎價約21,499元。

據了解，原業主於2012年3月，以約4,025.6元購入上述單位。持貨約8年，現轉手帳面獲利約1,024.4萬元，物業升值約25%。

鮑氏補充，同區甚少複式戶型提供，峻弦僅有6間，而現時未有放售。

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