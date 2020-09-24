Wetland 3期次輪銷售錄逾2200票 超購逾12倍
2020年09月24日 19:55
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Wetland Seasons Park第3期
新盤收票成績繼續理想。新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park第3期，本周六(26日)盡推尚餘192伙發售，當中165伙以價單形式銷售，發展商已剛截止接受認購登記，初步統計共錄逾2,200張入票，超額認購逾12倍。該盤亦於周六推出27伙特色戶，以招標形式發售。
項目日前加推6號價單，共涉48伙，折實平均呎價13,942元，折實售價由501.03萬至1,146.75萬元，呎價由12,011元起，最高呎價17,765元，創今期標準戶新高，整批仍屬原價加推。而今期首輪銷售暫已售出126伙。
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