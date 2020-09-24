Wetland 3期次輪銷售錄逾2200票　超購逾12倍

項目日前加推6號價單，共涉48伙，折實平均呎價13,942元，折實售價由501.03萬至1,146.75萬元，呎價由12,011元起，最高呎價17,765元，創今期標準戶新高，整批仍屬原價加推。而今期首輪銷售暫已售出126伙。

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