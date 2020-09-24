香港醫思醫療配股予冠君產業 淨籌2040萬
2020年09月24日 20:06
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香港醫思醫療集團(02138)公布，擬配售480萬股，佔擴大後已發行股本約0.466%，每股配售價4.25港元，較收市價折讓約6.59%，料淨集資額約2,040萬元。
認購方為冠君產業信託之全資附屬子公司。公司認為，冠君產業信託與公司之間的戰略安排，有助鞏固朗豪坊辦公樓物業為一站式保健、美容及生活時尚匯聚點的領先市場定位，亦可受惠於日益普及的醫療旅遊發展。
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