香港醫思醫療配股予冠君產業　淨籌2040萬

認購方為冠君產業信託之全資附屬子公司。公司認為，冠君產業信託與公司之間的戰略安排，有助鞏固朗豪坊辦公樓物業為一站式保健、美容及生活時尚匯聚點的領先市場定位，亦可受惠於日益普及的醫療旅遊發展。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

‧物業一按二按‧公居屋貸款

‧業主私人貸款‧中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020