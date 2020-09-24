厲害了！呢個國家反潮流大幅加息2厘　市場大跌眼鏡

外國傳媒報道，在一系列幕後措施未能穩定里拉匯率之後，土耳其央行出於多數經濟學家預料，自2018年底貨幣危機以來首次提高基準利率。

行長Murat Uysal領導的貨幣政策委員會周四(24日)將基準的一周回購利率，從8.25厘提高到10.25厘。雖然經濟學家大多數預計利率不變，但有些分析人士說，土耳其貨幣的壓力和不斷惡化的通脹前景說明有理由直接加息。

此次加息決定意味着8月以來悄悄收緊貨幣政策的行動結束，央行通過外圍工具和停止提供最低利率融資的手段遏制里拉貶值的努力未能成功。

利率決定後，土耳其里拉兌美元一度上漲1.9%至7.5572。

儘管總統埃爾多安呼籲降低借貸成本，但面對市場動盪，土耳其央行已經每天調整資金成本，修改各種利率下可供銀行使用的流動性。央行融資的平均成本在周三(23日)升至10.65%，而7月最低只有7.34%。

Uysal領導的政策轉變可能惹怒埃爾多安，後者堅信高利率會導致通貨膨脹。世界上多數經濟學家和央行都認為恰恰相反。

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